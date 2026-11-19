Япония и Индия договорились расширить сотрудничество в военной сфере и оборонной промышленности.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи министров иностранных дел и обороны двух стран в формате "2+2", состоявшейся в Токио. В переговорах приняли участие главы оборонных ведомств Японии и Индии Синдзиро Коидзуми и Раджнатх Сингх, а также министры иностранных дел Тосимицу Мотэги и Субраманьям Джайшанкар.

"Благодаря нашему сотрудничеству мы надеемся стать опорой Индо-Тихоокеанского региона", - заявил Мотэги на совместной пресс-конференции по итогам переговоров.

Отмечается, что договоренность также позволяет японским военным проводить стрельбы ракетами на индийских полигонах в рамках будущих совместных учений.