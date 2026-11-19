Армения и Турция планируют построить второй мост на пограничном участке Маргара
В регионе
- 19 ноября, 2026
- 19:59
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Армения и Турция планируют построить второй мост на участке Маргара на армяно-турецкой границе.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на заседании правительства.
По его словам, обе стороны считают открытие границы реалистичной перспективой. Кроме того, планируется ремонт железнодорожных узлов на участках Ахурик и Ерасх.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян добавил, что Ереван также ведет переговоры с Азербайджаном по вопросам границ, с Ираном - о строительстве моста и более крупного таможенного пункта, а с Грузией - об увеличении пропускной способности.
Ermənistan və Türkiyə Marqara sərhəd məntəqəsində ikinci körpü tikməyi planlaşdırır
Armenia, Türkiye plan second bridge at Margara border crossing
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