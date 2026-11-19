Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Мирвохид Азимов встретился с новоназначенным помощником генсека Организации исламского сотрудничества (ОИС) по административным и финансовым вопросам, послом Багдадом Амреевым.

Как сообщает турецкое бюро Report, на встрече в штаб-квартире Секретариата ОТГ в Стамбуле стороны обменялись взаимными поздравлениями и пожелали друг другу успехов на новых должностях.

Отмечается, что Б.Амреев после назначения на должность помощника генсека ОИС совершил свой первый официальный визит в Секретариат ОТГ.

Стороны обсудили перспективы развития диалога и сотрудничества между двумя организациями, обменялись мнениями о возможностях расширения связей между секретариатами ОТГ и ОИС и практического сотрудничества в направлениях, представляющих взаимный интерес.