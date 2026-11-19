ОТГ и ОИС обсудили расширение сотрудничества
- 19 ноября, 2026
- 20:32
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Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Мирвохид Азимов встретился с новоназначенным помощником генсека Организации исламского сотрудничества (ОИС) по административным и финансовым вопросам, послом Багдадом Амреевым.
Как сообщает турецкое бюро Report, на встрече в штаб-квартире Секретариата ОТГ в Стамбуле стороны обменялись взаимными поздравлениями и пожелали друг другу успехов на новых должностях.
Отмечается, что Б.Амреев после назначения на должность помощника генсека ОИС совершил свой первый официальный визит в Секретариат ОТГ.
Стороны обсудили перспективы развития диалога и сотрудничества между двумя организациями, обменялись мнениями о возможностях расширения связей между секретариатами ОТГ и ОИС и практического сотрудничества в направлениях, представляющих взаимный интерес.