Сахиба Гафарова приняла участие в заседании Совета МПА СНГ в Туркменистане
Внешняя политика
- 19 ноября, 2026
- 20:33
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В Авазе (Туркменистан) состоялось заседание Совета Межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ (МПА СНГ).
Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
Отмечается, что председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие в заседании, на котором был рассмотрен ряд организационных вопросов и приняты соответствующие решения.
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