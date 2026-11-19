В Авазе (Туркменистан) состоялось заседание Совета Межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ (МПА СНГ).

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Отмечается, что председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие в заседании, на котором был рассмотрен ряд организационных вопросов и приняты соответствующие решения.