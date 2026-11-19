Milli Məclisin sədri MDB PA-nın Şura iclasında iştirak edib
Xarici siyasət
- 19 noyabr, 2026
- 20:20
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Noyabrın 19-da Türkmənistanın Avaza şəhərində MDB Parlamentlərarası Assambleyasının Şura iclası keçirilib.
Bu barədə "Report"a Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova iclasda iştirak edib.
İclasda bir sıra təşkilati məsələlərə baxılıb və müvafiq qərarlar qəbul olunub.
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