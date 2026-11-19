AYNA: Изменена схема движения шести автобусных маршрутов в Баку
- 19 ноября, 2026
- 19:27
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Движение шести автобусных маршрутов временно изменено в связи с проведением ремонтных работ на ряде автомобильных дорог.
Об этом сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
По его данным, работы будут проводиться ночью 20 ноября на территориях от Аэропортового шоссе в направлении станции метро "Кёроглу", Зыхского поворота, поворота Бюльбюля-Амирджан и круга "Комсомол", а также ночью 22 ноября в направлении от станции "Кёроглу" к аэропорту.
В связи с этим с 00:00 до 06:00 20 ноября будет изменена схема движения транспорта по следующим направлениям:
- Автобусы H1 в направлении города будут следовать по Зыхскому шоссе – проспекту 8 Ноября – ул. Афияддина Джалилова – ул. Пушкина;
- Автобусы 140 и 150 будут следовать по Зыхскому шоссе – проспекту Гянджа – проспекту Гара Гараева;
- Автобусы 163, 189 и M8 будут следовать по улицам Мубариза Ибрагимова, Асильдара Мамедалиева, Асифа Асадуллаева, Явера Алиева и Башира Буньядова.
С 00:00 до 05:45 22 ноября движение автобусных маршрутов вновь будет организовано по альтернативным улицам:
- Автобусы 140, 150 и H1 будут следовать через поселок Бакиханов, включая въезд на ул. Эльшана Мехдиева, по ул. Явера Алиева, Саттара Бахлулзаде, Ханлара Алекберова, Имадеддина Насими и Али Исагзаде;
- Автобусы 163, 189 и M8 будут следовать через поселок Бакиханов, включая въезд на ул. Эльшана Мехдиева, по улицам Явера Алиева, Асифа Асадуллаева.