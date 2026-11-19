Президент США Дональд Трамп считает саммит в Китае с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином успешным.

Как передает Report, об этом Трамп сообщил в телефонном интервью NBC News, находясь на борту президентского самолета Air Force One по пути обратно в США.

"Я думаю, это было на 12 баллов. По шкале от нуля до 10 я бы оценил его на 12", - заявил американский лидер.

По словам Трампа, в Пекине его приняли "настолько хорошо, насколько вообще можно принять человека".

Он также сообщил, что в ходе встречи с Си Цзиньпином обсуждалась тема искусственного интеллекта. По его словам, оба лидера считают установление хотя бы минимальных ограничений для этой технологии позитивным шагом. При этом Трамп уточнил, что стороны не обсуждали конкретные определения этих ограничений.