С целью участия в "Дне высокопоставленного наблюдателя" командно-штабных учений с компьютерной поддержкой Eternity-2026 делегация во главе с заместителем командующего Силами обороны Грузии генерал-майором Ираклием Чичинадзе находится с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Генерал-лейтенант Азер Алиев на встрече с гостями в Управлении международного военного сотрудничества Минобороны отметил важность учений с участием представителей Азербайджана, Грузии и Турции в обеспечении региональной безопасности и укреплении военного сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы организации надежной защиты стратегических и экономических проектов в регионе, а также оперативной координации между штабами.

Затем делегации была предоставлена подробная информация о целях, этапах учений Eternity-2026 и проведенных организационных мероприятиях.

В завершение состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.