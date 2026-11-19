В рамках учений Eternity-2026 состоялась встреча представителей Азербайджана и Грузии
- 19 ноября, 2026
- 19:38
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С целью участия в "Дне высокопоставленного наблюдателя" командно-штабных учений с компьютерной поддержкой Eternity-2026 делегация во главе с заместителем командующего Силами обороны Грузии генерал-майором Ираклием Чичинадзе находится с визитом в Азербайджане.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Генерал-лейтенант Азер Алиев на встрече с гостями в Управлении международного военного сотрудничества Минобороны отметил важность учений с участием представителей Азербайджана, Грузии и Турции в обеспечении региональной безопасности и укреплении военного сотрудничества.
Стороны обсудили вопросы организации надежной защиты стратегических и экономических проектов в регионе, а также оперативной координации между штабами.
Затем делегации была предоставлена подробная информация о целях, этапах учений Eternity-2026 и проведенных организационных мероприятиях.
В завершение состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.