Черногория предварительно закрыла еще две переговорные главы в рамках процесса вступления в Европейский союз.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр по европейским делам Ирландии Томас Бирн по итогам 31-й Межправительственной конференции ЕС - Черногория.

По его словам, Совет ЕС согласовал предварительное закрытие глав 16 "Налогообложение" и 22 "Региональная политика и координация структурных инструментов".

Таким образом, Черногория уже закрыла 25 из 33 переговорных глав, то есть более трех четвертей от их общего числа.

Бирн отметил, что страна приближается к своей цели закрыть все переговорные главы до конца 2026 года. Он подчеркнул, что в период председательства Ирландии в Совете ЕС Черногория закрыла девять глав - это самый высокий показатель за время председательства какой-либо страны блока.

Министр европейских дел Черногории Майда Горчевич отметила, что правительство рассчитывает завершить переговоры о вступлении до конца 2026 года.

По ее словам, в сфере региональной политики Черногория уже готовит проекты, чтобы после вступления в ЕС эффективно использовать европейские фонды сплочения для развития регионов страны.

"Мы готовы завершить переговоры в этом году и с нетерпением ждем дня в 2028 году, когда Черногория займет свое место за столом Европейского союза в качестве его 28-го члена", - заявила Горчевич.

Она добавила что более 70% граждан страны поддерживают вступление в ЕС. По ее словам, лозунг "28 к 28" - вступление Черногории в ЕС в качестве 28-го члена к 2028 году - стал популярным выражением национальных ожиданий.

Министр также отметила, что для сохранения доверия к политике расширения важно, чтобы ЕС своевременно принимал решения по мере выполнения странами-кандидатами согласованных критериев.