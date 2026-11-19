Азербайджанский тяжелоатлет Фуад Гасанов завоевал бронзовую медаль в РФ
Индивидуальные
- 19 ноября, 2026
- 19:16
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Азербайджанский тяжелоатлет Фуад Гасанов завоевал бронзовую медаль на турнире Открытый кубок Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в России.
Как сообщает Report, спортсмен, выступавший в весовой категории до 70 кг, показал результат 130 кг в рывке.
В толчке спортсмен поднял 160 кг.
В сумме двух упражнений тяжелоатлет поднял 290 кг и завоевал бронзовую медаль.
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