Азербайджанский тяжелоатлет Фуад Гасанов завоевал бронзовую медаль на турнире Открытый кубок Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в России.

Как сообщает Report, спортсмен, выступавший в весовой категории до 70 кг, показал результат 130 кг в рывке.

В толчке спортсмен поднял 160 кг.

В сумме двух упражнений тяжелоатлет поднял 290 кг и завоевал бронзовую медаль.