Глава МИД Нидерландов сообщил о повреждении здания посольства страны в Киеве из-за удара
Другие страны
- 19 ноября, 2026
- 18:42
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Здание посольства Нидерландов в Киеве получило повреждения после падения снаряда вблизи его территории.
Как передает Report, об этом министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен написал в соцсети X.
По его словам, сотрудники дипмиссии не пострадали, а повреждения в здании незначительные. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
В свою очередь, глава МИД Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество решительно осудить российские атаки на иностранные дипмиссии и выразил поддержку нидерландским коллегам.
Последние новости
19:29
Bloomberg: Страны "евротройки" обсуждает возможность диалога с Россией в МосквеДругие страны
19:27
AYNA: Изменена схема движения шести автобусных маршрутов в БакуИнфраструктура
19:24
ING назвал условия дальнейшего повышения суверенного рейтинга АзербайджанаФинансы
19:16
Фото
Азербайджанский тяжелоатлет Фуад Гасанов завоевал бронзовую медаль в РФИндивидуальные
19:15
Активисты забросали пеплом еврокомиссара по здравоохранению на конференции в БрюсселеДругие страны
19:05
ING: Рост инфляции в Азербайджане потребует ужесточения денежно-кредитной политикиФинансы
18:56
В Тбилиси из-под обломков здания извлекли тело третьего погибшего - Обновлено-4В регионе
18:52
Фото
В Азербайджане проводятся очередные учебные сборы военнообязанныхАрмия
18:50
Рамиз Мамедов: Сегодня на стадионе в Ханкенди царила праздничная атмосфераФутбол