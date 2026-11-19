Здание посольства Нидерландов в Киеве получило повреждения после падения снаряда вблизи его территории.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен написал в соцсети X.

По его словам, сотрудники дипмиссии не пострадали, а повреждения в здании незначительные. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, глава МИД Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество решительно осудить российские атаки на иностранные дипмиссии и выразил поддержку нидерландским коллегам.