Tom Berendsen: Niderlandın Kiyevdəki səfirliyinin binası zədələnib
Digər ölkələr
- 19 noyabr, 2026
- 18:56
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Niderlandın Kiyevdəki səfirliyinin yaxınlığına mərmi düşməsi nəticəsində diplomatik nümayəndəliyin binası zədələnib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Niderlandın xarici işlər naziri Tom Berendsen "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
Onun sözlərinə görə, diplomatik missiyanın əməkdaşları xəsarət almayıb, bina isə cüzi zədələnib. Hazırda hadisənin təfərrüatları araşdırılır.
Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa beynəlxalq ictimaiyyəti Rusiyanın xarici diplomatik missiyalara hücumlarını qətiyyətlə pisləməyə çağırıb və niderlandlı həmkarlarına dəstəyini bildirib.
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