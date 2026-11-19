Рамиз Мамедов: Сегодня на стадионе в Ханкенди царила праздничная атмосфера
Футбол
- 19 ноября, 2026
- 18:50
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Во время матча VIII тура Первой лиги Азербайджана по футболу между командами "Ханкенди" и "Карван-Евлах", который проходил на отреставрированном стадионе в Ханкенди, царила праздничная атмосфера.
Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил главный тренер клуба "Карван-Евлах" Рамиз Мамедов на пресс-конференции после матча.
Наставник гостей прокомментировал победу своей команды в первом матче на обновленном стадионе.
"Хотя победу одержали мы, радовались не только мы. Сегодня на стадионе в Ханкенди царила настоящая праздничная атмосфера. Футболисты достойно выполнили поставленную задачу", - сказал Мамедов.
Отметим, что матч завершился победой "Карван-Евлаха" со счетом 2:0.
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Рамиз Мамедов: Сегодня на стадионе в Ханкенди царила праздничная атмосфераФутбол