Во время матча VIII тура Первой лиги Азербайджана по футболу между командами "Ханкенди" и "Карван-Евлах", который проходил на отреставрированном стадионе в Ханкенди, царила праздничная атмосфера.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил главный тренер клуба "Карван-Евлах" Рамиз Мамедов на пресс-конференции после матча.

Наставник гостей прокомментировал победу своей команды в первом матче на обновленном стадионе.

"Хотя победу одержали мы, радовались не только мы. Сегодня на стадионе в Ханкенди царила настоящая праздничная атмосфера. Футболисты достойно выполнили поставленную задачу", - сказал Мамедов.

Отметим, что матч завершился победой "Карван-Евлаха" со счетом 2:0.