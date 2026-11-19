Ramiz Məmmədov: "Bu gün Xankəndi stadionunda əsl bayram ab-havası var idi"
- 19 noyabr, 2026
- 18:25
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Xankəndi stadionunda bayram ab-havası yaşanıb.
"Report"un Xankəndiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Karvan-Yevlax" klubunun baş məşqçisi Ramiz Məmmədov VII turda qarşılaşdıqları "Xankəndi" ilə matçdan sonra mətbuat konfransında deyib.
Mütəxəssis səfərdə qələbə qazandıqları qarşılaşmanı dəyərləndirib:
"Xankəndinin yenilənmiş stadionunda ilk oyun keçirildi. Qələbə qazanan tərəf olsaq da, tək sevinən tərəf biz deyildik. Bu gün Xankəndi stadionunda əsl bayram ab-havası var idi. Futbolçular verilən tapşırıqların öhdəsindən layiqincə gəldilər".
Qeyd edək ki, Xankəndi stadionunda keçirilən "Xankəndi" - "Karvan-Yevlax" oyunu qonaq komandanın 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.