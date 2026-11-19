İki gün davam edən iğtişaşlarda Fransaya 200 milyon avrodan çox ziyan dəyib
Digər ölkələr
- 19 noyabr, 2026
- 18:11
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Fransada 17 və 18 oktyabr tarixlərində keçirilən etiraz aksiyaları zamanı baş vermiş iğtişaşlar nəticəsində dəymiş ziyanın həcmi 207 milyon avroya çata bilər.
"Report" Fransa mediasına istinadən xəbər verir ki, belə bir proqnozu "France Assureurs" peşəkar sığorta şirkətləri federasiyası verib.
Federasiyadan bildiriblər ki, bu iki gün ərzində bütün ölkəni əhatə edən etirazlar zamanı 5 280 müraciət qeydə alınıb.
Risklərin qiymətləndirilməsi üzrə ixtisaslaşan "Morningstar DBRS" reytinq agentliyi ilkin zərəri 1,2 milyard avro məbləğində qiymətləndirib.
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