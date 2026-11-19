Xankəndi şəhər stadionunda yenidənqurmadan sonra ilk rəsmi oyun keçirilib
Futbol
- 19 noyabr, 2026
- 17:56
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Xankəndi şəhər stadionunda yenidənqurmadan sonra ilk rəsmi oyun keçirilib.
"Report"un Xankəndiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, sözügedən arenada I Liqanın "Xankəndi" - "Karvan-Yevlax" oyunu baş tutub.
VIII turun qarşılaşmasında Yevlax təmsilçisi 2:0 hesablı qələbə qazanıb.
3000-ə yaxın azarkeşin arenadan izlədiyi qarşılaşmada qolları 67-ci dəqiqədə İbrahim Əliyev və 77-ci dəqiqədə Obicon Onyeka vurublar.
Bu nəticədən sonra "Karvan-Yevlax" 16 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb. Meydan sahibləri 6 xalla səkkizincidir.
Xatırladaq ki, Xankəndi Stadionunun əsaslı yenidənqurmadan sonra açılışı noyabrın 7-də baş tutub. Açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iştirak edib.
Son xəbərlər
19:27
ING: Azərbaycanda inflyasiya artımı pul-kredit siyasətini sərtləşdirə bilərMaliyyə
19:17
CEV Çelenc Kuboku: "Ordu" 1/32 final mərhələsinin cavab görüşündə qələbə qazanıbKomanda
19:11
"Eternity-2026" təlimi çərçivəsində Azərbaycanla Gürcüstanın nümayəndələri görüşübHərbi
19:07
AYNA: Altı marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil edilirİnfrastruktur
19:02
Bakıda ilk dəfə quraşdırılacaq "T" formalı işıqforlar 30-dan çox avtobusa şamil ediləcəkİnfrastruktur
19:01
Foto
Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Fuad Həsənov Rusiyada bürünc medal qazanıbFərdi
18:56
Tom Berendsen: Niderlandın Kiyevdəki səfirliyinin binası zədələnibDigər ölkələr
18:55
ING: Özəl investisiyalar Azərbaycan iqtisadiyyatının artımını sürətləndirəcəkMaliyyə
18:50
Tbilisidə partlayan binadan daha bir nəfərin meyiti çıxarılıb - Yenilənib-4Region