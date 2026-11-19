"Real" Orelyen Çuameni ilə müqavilənin müddətini uzadıb
- 19 noyabr, 2026
- 17:35
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İspaniyanın "Real" klubu futbolçusu Orelyen Çuameni ilə sözləşməni yeniləmək barədə razılığa gəlib.
"Report" Madrid təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yeni anlaşma 2032-ci il iyunun 30-dək qüvvədə olacaq.
O.Çuameni 2022-ci ildə "Real"a transfer olunub. O, komandanın formasını geyindiyi 5 mövsüm ərzində 205 matçda meydana çıxıb və ümumilikdə 8 titul qazanıb. Futbolçu "Kral klubu"nun heyətində 1 dəfə UEFA Çempionlar Liqasının, 2 dəfə klublararası dünya çempionatının, 2 dəfə UEFA Superkubokunun, 1dəfə İspaniya La Liqasının, 1 dəfə İspaniya Kubokunun və 1 dəfə İspaniya Superkubokunun qalibi adını qazanıb.
Qeyd edək ki, Fransa millisinin üzvü olan futbolçu indiyədək yığmada 50 görüş keçirib və 2021-ci ildə UEFA Millətlər Liqasının qalibi olub.