Azərbaycan cüdoçusu Məhəmməd Musayev gənclər arasında dünya çempionatında bürünc medal qazanıb
Fərdi
- 19 noyabr, 2026
- 17:58
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan cüdoçuları Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən gənclər arasında dünya çempionatının ilk gününü bir medalla başa vurublar.
"Report"un məlumatına görə, Məhəmməd Musayev (66 kq) bürünc mükafata sahib çıxıb.
M.Musayev üçüncü yer uğrunda görüşdə Rusiya təmsilçisi İslam Sultiqovu məğlub edib.
Xədicə Qədəşova (57 kq) bürünc medal uğrunda qarşılaşmada sloveniyalı Nika Tomca uduzub.
Xatırladaq ki, gənclər arasında dünya çempionatı noyabrın 22-də başa çatacaq.
Son xəbərlər
19:27
ING: Azərbaycanda inflyasiya artımı pul-kredit siyasətini sərtləşdirə bilərMaliyyə
19:17
CEV Çelenc Kuboku: "Ordu" 1/32 final mərhələsinin cavab görüşündə qələbə qazanıbKomanda
19:11
"Eternity-2026" təlimi çərçivəsində Azərbaycanla Gürcüstanın nümayəndələri görüşübHərbi
19:07
AYNA: Altı marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil edilirİnfrastruktur
19:02
Bakıda ilk dəfə quraşdırılacaq "T" formalı işıqforlar 30-dan çox avtobusa şamil ediləcəkİnfrastruktur
19:01
Foto
Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Fuad Həsənov Rusiyada bürünc medal qazanıbFərdi
18:56
Tom Berendsen: Niderlandın Kiyevdəki səfirliyinin binası zədələnibDigər ölkələr
18:55
ING: Özəl investisiyalar Azərbaycan iqtisadiyyatının artımını sürətləndirəcəkMaliyyə
18:50
Tbilisidə partlayan binadan daha bir nəfərin meyiti çıxarılıb - Yenilənib-4Region