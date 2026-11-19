Во Франции оценили ущерб за два дня беспорядков в более чем 200 млн евро
Другие страны
- 19 ноября, 2026
- 17:54
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Размер ущерба в результате беспорядков, вспыхнувших в рамках акций протестов во Франции 17 и 18 октября, может достичь 207 млн евро.
Как передает Report со ссылкой на французские медиа, такой прогноз сделала профессиональная федерация страховых компаний France Assureurs.
В федерации сообщили, что за эти два дня зарегистрировано 5 280 заявлений во время протестов по всей стране.
Между тем, рейтинговое агентство Morningstar DBRS, специализирующееся на оценке рисков, дало предварительную оценку ущерба в 1,2 млрд евро.
Последние новости
19:29
Bloomberg: Страны "евротройки" обсуждает возможность диалога с Россией в МосквеДругие страны
19:27
AYNA: Изменена схема движения шести автобусных маршрутов в БакуИнфраструктура
19:24
ING назвал условия дальнейшего повышения суверенного рейтинга АзербайджанаФинансы
19:16
Фото
Азербайджанский тяжелоатлет Фуад Гасанов завоевал бронзовую медаль в РФИндивидуальные
19:15
Активисты забросали пеплом еврокомиссара по здравоохранению на конференции в БрюсселеДругие страны
19:05
ING: Рост инфляции в Азербайджане потребует ужесточения денежно-кредитной политикиФинансы
18:56
В Тбилиси из-под обломков здания извлекли тело третьего погибшего - Обновлено-4В регионе
18:52
Фото
В Азербайджане проводятся очередные учебные сборы военнообязанныхАрмия
18:50
Рамиз Мамедов: Сегодня на стадионе в Ханкенди царила праздничная атмосфераФутбол