Размер ущерба в результате беспорядков, вспыхнувших в рамках акций протестов во Франции 17 и 18 октября, может достичь 207 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на французские медиа, такой прогноз сделала профессиональная федерация страховых компаний France Assureurs.

В федерации сообщили, что за эти два дня зарегистрировано 5 280 заявлений во время протестов по всей стране.

Между тем, рейтинговое агентство Morningstar DBRS, специализирующееся на оценке рисков, дало предварительную оценку ущерба в 1,2 млрд евро.