Бывший первый замглавы Минобороны РФ приговорен к 10 годам тюрьмы из-за коррупции
В регионе
- 19 ноября, 2026
- 17:27
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Суд в Москве приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего первого замглавы Минобороны России Руслана Цаликова по делу о коррупции.
Как передает Report, об этом сообщают российские медиа.
Он также оштрафован на 500 млн рублей (чуть выше $6 млн) и запретом занимать должности на госслужбе на 15 лет.
Цаликов был признан виновным в получении взяток в особо крупном размере, растрате, отмывании денег.
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