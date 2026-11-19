Суд в Москве приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего первого замглавы Минобороны России Руслана Цаликова по делу о коррупции.

Как передает Report, об этом сообщают российские медиа.

Он также оштрафован на 500 млн рублей (чуть выше $6 млн) и запретом занимать должности на госслужбе на 15 лет.

Цаликов был признан виновным в получении взяток в особо крупном размере, растрате, отмывании денег.