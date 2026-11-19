В Баку проходит II Международная конференция по кибердипломатии.

Как сообщает Report, темой конференции станет "Власть и влияние в эпоху искусственного интеллекта: региональный взгляд на меняющийся ландшафт киберпространства".

В конференции, которая служит международной платформой высокого уровня для обсуждения изменений в области технологий, геополитики и международной безопасности, принимают участие международные эксперты, аккредитованные в стране послы и дипломаты, а также представители соответствующих международных организаций.

Участники обсудят влияние ИИ на международные отношения и дипломатию, баланс между киберальянсами и стратегической автономией, роль крупных технологических компаний в геополитике, угрозы информационной войны и дипфейков, доверие и ответственное поведение в киберпространстве, защиту критической инфраструктуры и трансграничные риски безопасности.