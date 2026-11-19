В рамках проекта "Места памяти Западного Азербайджана" подготовлено исследование об истории азербайджанского села Дара (ныне Даранак) на территории современной Армении, опустевшего в результате изгнания азербайджанцев в конце 1980-х годов.

Как передает Report, в советский период село называлось Дара.

Это название село носило с момента основания.

В апреле 1991 года в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении село было переименовано в Даранак. С 1995 года оно входит в состав Гегаркуникской области Армении.

Село было основано в 1921 году азербайджанцами, которые переселились туда из расположенного неподалеку села Памбак.

В советский период село входило в состав Басаргечарского района, который позднее был переименован в Варденисский. По данным армянских источников, до конца 1980-х годов на территории села жили исключительно азербайджанцы.

Согласно "Словарю топонимов Армении и прилегающих областей" Т.Х.Акопяна, Ст.Т. Мелик-Бахшяна и О.Х. Барсегяна, в 1959 году в селе проживало 320 человек, в 1970 году - 364, в 1979 году - 411, а в 1989 году - 92 человека. В указанные годы все население села составляли азербайджанцы. В конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР. После изгнания азербайджанцев село было заселено армянами.

Отметим, что в 2021–2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводились масштабные полевые работы по выявлению и документированию азербайджанского наследия. В ходе этих работ в селе было обнаружено азербайджанское кладбище с несколькими частично сохранившимися надгробиями.