Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в сфере военного образования.

Как сообщили Report в Минобороны Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя ректора Национального университета обороны (НУО) по науке и образованию, генерал-майора Арифа Гасанова со старшим научным сотрудником Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая, старшим полковником Ли Шуинем.

Гасанов заявил, что установленные между двумя странами отношения успешно развиваются также в области военного образования.

В ходе встречи гостям была показана презентация об истории создания НУО и действующих под его эгидой специальных учебных заведений, системе образования, учебном процессе, правилах электронного приема и других темах.

В рамках визита гости посетили Центр военных игр Института военного управления НУО. Им рассказали о целях центра, истории его создания и задачах.

Стороны также обменялись мнениями по соответствующим темам и ответили на вопросы, представляющие взаимный интерес.