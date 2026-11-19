Фарид Гайыбов: Стадион в Ханкенди готов к получению категории УЕФА
- 19 ноября, 2026
- 17:33
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На стадионе в Ханкенди в будущем могут проводиться матчи турниров УЕФА.
Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов во время матча Первой лиги Азербайджана "Ханкенди" - "Карван-Евлах".
По его словам, стадион готов к получению соответствующей категории УЕФА, а его инфраструктура отвечает международным стандартам.
Гайыбов отметил, что команда МОИК также планирует проводить здесь домашние матчи со следующего года. В перспективе при поддержке АФФА на стадионе могут проходить матчи юношеских сборных, национальной команды и турниров УЕФА.
Министр назвал первый матч команды "Ханкенди" на родном стадионе радостным событием и напомнил, что после реконструкции площадка была открыта при участии президента Ильхама Алиева.