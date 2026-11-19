На стадионе в Ханкенди в будущем могут проводиться матчи турниров УЕФА.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов во время матча Первой лиги Азербайджана "Ханкенди" - "Карван-Евлах".

По его словам, стадион готов к получению соответствующей категории УЕФА, а его инфраструктура отвечает международным стандартам.

Гайыбов отметил, что команда МОИК также планирует проводить здесь домашние матчи со следующего года. В перспективе при поддержке АФФА на стадионе могут проходить матчи юношеских сборных, национальной команды и турниров УЕФА.

Министр назвал первый матч команды "Ханкенди" на родном стадионе радостным событием и напомнил, что после реконструкции площадка была открыта при участии президента Ильхама Алиева.