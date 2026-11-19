Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), проходящий в китайском Шэньчжэне, в этом году значительно отличался от таких мероприятий последних лет. Особое внимание мировой общественности привлек первый саммит в формате Китай-США-Россия с участием Си Цзиньпиня, Дональда Трампа и Владимира Путина.

Встреча продлилась 1,5 часа, за которые три лидеры попытались определить роль своих стран в решении глобальных вопросов и проблем.

Каждая из сторон к саммиту подходила с учетом своих интересов. Си Цзиньпинь, открывая встречу заявил, что крупные державы несут особую ответственность за поддержание мира и стабильности в мире. В этом контексте он призвал совместно противостоять глобальным вызовам. Он добавил, что Китай в последние годы продвигает модель отношений между крупными державами, основанную на мирном сосуществовании, общей стабильности и сбалансированном развитии, которая приносит пользу как участникам этих отношений, так и всему миру.

Трамп со своей стороны заявил, что Вашингтону, Москве и Пекину следует сотрудничать для препятствования распространению ядерного оружия в мире. И добавил, что именно этим США занимаются в Иране.

При этом американский лидер значительную часть своего вступительного слова посвятил Украине и о том, что настало время закончить конфликт.

Путин, в свою очередь, также не обошел тему Украины. При этом, по его мнению, Россия, США и Китай имеют множество общих интересов в урегулировании региональных конфликтов, в том числе российско-украинского конфликта. Кроме этого, он указал на общие интересы Москвы, Вашингтона и Пекина в противодействии современным угрозам, в частности международному терроризму и транснациональной организованной преступности.

По итогам саммита лидеры приняли совместную декларацию из 4 пунктов.

Ее первый пункт предусматривает, что, являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, три страны выразили приверженность реформированию ООН, чтобы организация могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии в области международного мира и безопасности. О том, что ООН, особенно Совбез ООН нуждается в коренной реформе говорится давно и эту тему поднимают многие лидеры. Однако, каким образом могут быть проведены эти реформы – до сих пор нет четких контуров.

Второй пункт декларации касается того, что лидеры трех стран договорились увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран, они подтвердили важность стабильных энергопоставок. Тема очень важная для всех трех стран. Для Россия экспорт нефтепродуктов одна из важнейших статей доходов бюджета. Для США это важный элемент, в том числе внутриполитической конъюнктуры. Что касается Китая, то Пекин является одним из крупнейших импортеров нефтепродуктов и стоимость их поставок важный вопрос для китайской экономики. Но нужно учитывать тот момент, что без решения вопроса свободного судоходства через Ормузский пролив и наличия санкций в отношении РФ из-за украинского конфликта, так просто вопрос наращивания поставок нефтепродуктов не решить. Одних декларативных заявлений для этого мала.

Третий пункт декларации - главы трех государств отметили, что принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств имеют основополагающее значение, и согласны с тем, что Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями.

Четвертый пункт - лидеры подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. В этой связи три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия. Цель понятная, но отчасти тоже труднодостижимая с учетом нынешних реалий. Если в будущем геополитические условия изменятся, то реальные действия по снижению ядерных рисков возможны. Но пока такие условия не заметны.

В итоговой декларации саммита тема Украины не была указана, но можно не сомневаться, что лидеры трех стран достаточно много внимания уделили этой проблеме. Тем более президент Трамп в настоящее время делает очередную попытку найти решение этому конфликту. Да, Китай непосредственно не вовлечен в украинское урегулирование, но позиция Пекина и подходы его председателя имеют важное значение для итогового урегулирования. По итогам саммита российский президент много говорил о подходах Москвы к украинскому урегулированию и призвал Киев согласиться на компромиссы, предложенные со стороны США. Но сейчас сложно предположить принесут ли успех дипломатические усилия США.

Что можно констатировать по итогам саммита? Си Цзинпинь и Путин заявили, что довольны саммитом и обсуждения прошли в хорошей атмосфере. Реакция Трампа станет известна позже, потому что он сразу улетел из Китая. В любом случае, саммит состоялся и позволил провести некую "сверку часов" и позиций каждой из стран. Получит ли саммит продолжение? Сейчас об этом пока рано говорить. Многое, как нам кажется, будет зависеть от интереса США к обсуждению вопросов в таком формате. США могут отдать предпочтение и обсуждениям в двусторонне формате.

Исходя из первичных заявлений сторон, можно сделать вывод, что каждая страна пыталась на встрече акцентировать внимание на своих интересах и вопросах, вызывающих беспокойство для них. Трамп стремился обсудить международную безопасность и отношения с двумя стратегическими соперниками, Путин - украинское урегулирование и сотрудничество с Китаем, а Си Цзиньпин - вопросы, непосредственно затрагивающие интересы Пекина, в том числе ядерное разоружение и усиления роли Китая в архитектуре мировой безопасности.

Получается, что каждая сторона сделала свой ход и сейчас участники саммита взяли паузу для анализа полученной информации и принятия решения о дальнейших шагах.

Аналитическая группа Report