В Азербайджане среди обращений потребителей преобладают жалобы, связанные с продажей дефектных товаров.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Юсиф Тапдыглы на мероприятии "Основные права потребителей и их защита" в Лянкяране.

По его словам, за 10 месяцев текущего года наибольшее число обращений потребителей (2 122) касалось продажи дефектных товаров:

"В числе других распространенных причин обращений - ненадлежащее оказание услуг (1 684 случая), нарушение иных прав потребителей (1 483) и условий договоров (1 097). Также поступило 608 обращений по случаям отказа в замене или возврате товара ненадлежащего качества по требованию потребителя, 577 - по обману потребителей, 452 - по прочим обращениям, 242 - по невозврату уплаченных средств, 184 - по продаже некачественных несертифицированных товаров и 183 - по непредоставлению потребителям информации о товаре/услуге".

Кроме того, по словам Тапдыглы, за 10 месяцев Государственное агентство составило 41 протокол об административных правонарушениях. Из них 2 касались нарушения правил обмена или возврата проданных товаров, еще по одному - продажи или хранения электронных сигарет и их компонентов с целью реализации, нарушения ценовой дисциплины, неуказания цен в манатах и других правонарушений.