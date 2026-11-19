В Анкаре представлена симфония "Низами" азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

Как сообщает турецкое бюро Report, произведение прозвучало в исполнении Симфонического оркестра Университета Хаджеттепе в Анкаре.

Мероприятие состоялось в рамках совместного проекта Культурного центра при посольстве Азербайджана в Турции и Государственной консерватории Анкары данного университета и было посвящено 885-летию со дня рождения известного мыслителя Азербайджана и тюркского мира Низами Гянджеви.

В концерте приняли участие представители культуры и искусства, руководство Азербайджанского культурного центра, любители музыки и представители общественности.

Отметим, что симфония "Низами", созданная Фикретом Амировым в 1947 году по случаю 800-летнего юбилея со дня рождения Низами Гянджеви, является одним из ценных образцов азербайджанского профессионального музыкального искусства.