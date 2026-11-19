В Анкаре представлена симфония "Низами" Фикрета Амирова
- 19 ноября, 2026
- 17:29
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В Анкаре представлена симфония "Низами" азербайджанского композитора Фикрета Амирова.
Как сообщает турецкое бюро Report, произведение прозвучало в исполнении Симфонического оркестра Университета Хаджеттепе в Анкаре.
Мероприятие состоялось в рамках совместного проекта Культурного центра при посольстве Азербайджана в Турции и Государственной консерватории Анкары данного университета и было посвящено 885-летию со дня рождения известного мыслителя Азербайджана и тюркского мира Низами Гянджеви.
В концерте приняли участие представители культуры и искусства, руководство Азербайджанского культурного центра, любители музыки и представители общественности.
Отметим, что симфония "Низами", созданная Фикретом Амировым в 1947 году по случаю 800-летнего юбилея со дня рождения Низами Гянджеви, является одним из ценных образцов азербайджанского профессионального музыкального искусства.