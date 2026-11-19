Azərbaycan ən həssas vəziyyətdə olan ölkələri dəstəkləyir
- 19 noyabr, 2026
- 18:23
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COP31 çərçivəsində COP29 Sədrliyi və Birlik (Commonwealth) tərəfindən yaradılmış Kiçik Ada Dövlətləri üçün Ətraf Mühit Dayanıqlılığı Fondunun ilk beş qrant benefisiarı elan edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev "X" sosial şəbəkə hesabında bildirib.
"Barbados, Kiribati, Maldiv adaları, Mavriki və Baham adaları iqlim dəyişikliklərinə davamlılığın gücləndirilməsinə yönəlmiş, ölkələrin öz təşəbbüsü ilə hazırlanmış praktiki layihələrin həyata keçirilməsi üçün dəstək alacaq", - o yazıb.
Y. Rəfiyev vurğulayıb ki, bu təşəbbüs Azərbaycanın, xüsusilə iqlim dəyişiklikləri qarşısında ən həssas vəziyyətdə olan ölkələr üçün iqlim həmrəyliyini konkret əməli fəaliyyətə çevirmək istiqamətində davamlı öhdəliyini əks etdirir.
Pleased to announce at #COP31 the first five grant recipients of the #COP29 Presidency–Commonwealth Fund for SIDS on Environmental Resilience. 🇧🇧 Barbados, 🇰🇮 Kiribati, 🇲🇻 Maldives, 🇲🇺 Mauritius and 🇧🇸 The Bahamas will receive support for practical, country-driven projects strengthening climate resilience. This initiative reflects Azerbaijan’s continued commitment to turning climate solidarity into tangible action, particularly for the most vulnerable countries. Grateful to the @commonwealthsec for its valuable partnership.— Yalchin Rafiyev (@YalchinRafiyev) November 19, 2026