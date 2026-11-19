В рамках COP31 объявлены первые пять грантовых бенефициаров Фонда экологической устойчивости для малых островных государств, созданного председательством COP29 и Содружеством нацией.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев в соцсети X.

"Барбадос, Кирибати, Мальдивские и Багамские острова, а также Маврикий получат поддержку для реализации практических проектов, разработанных по собственной инициативе стран и направленных на укрепление устойчивости к изменениям климата", - написал он.

Рафиев подчеркнул, что данная инициатива отражает неизменную приверженность Азербайджана превращению климатической солидарности в конкретные практические действия, особенно в интересах стран, находящихся в наиболее уязвимом положении из-за климатических изменений.