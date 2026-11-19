Рафиев: Азербайджан оказывает поддержку наиболее уязвимым странам
- 19 ноября, 2026
- 18:38
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В рамках COP31 объявлены первые пять грантовых бенефициаров Фонда экологической устойчивости для малых островных государств, созданного председательством COP29 и Содружеством нацией.
Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев в соцсети X.
"Барбадос, Кирибати, Мальдивские и Багамские острова, а также Маврикий получат поддержку для реализации практических проектов, разработанных по собственной инициативе стран и направленных на укрепление устойчивости к изменениям климата", - написал он.
Рафиев подчеркнул, что данная инициатива отражает неизменную приверженность Азербайджана превращению климатической солидарности в конкретные практические действия, особенно в интересах стран, находящихся в наиболее уязвимом положении из-за климатических изменений.