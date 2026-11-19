В Минске замминистра иностранных дел России Михаил Галузин встретился со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ, первым замглавы МИД Грузии Георгием Зурабашвили в рамках возобновленного диалога.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление МИД России, состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия с акцентом на торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Стороны также обсудили проблематику региональной безопасности.

По итогам встречи достигнут ряд практических договоренностей. Кроме того, участники условились продолжить контакты в интересах дальнейшего развития отношений между Москвой и Тбилиси.

Главы обеих делегаций выразили признательность белорусской стороне за содействие в организации российско-грузинской встречи.