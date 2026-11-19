Ассоциация: Отток кадров из регионов в Баку - основная проблема гостиничной отрасли
- 19 ноября, 2026
- 18:08
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Одной из главных проблем гостиничной отрасли остается отток кадров из регионов в столицу.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации отелей Азербайджана Эльдар Алимурадов на проходящем в Баку Форуме по сотрудничеству государства и бизнеса.
По его словам, эта проблема остается актуальной для гостиничной отрасли:
"Чтобы изменить ситуацию, представители отрасли стремятся обеспечивать конкурентоспособную заработную плату, создавать для молодежи и талантливых специалистов благоприятную рабочую среду, условия труда, соответствующие международным стандартам, а также возможности для непрерывного обучения, развития и карьерного роста".
По словам Алимурадова, Ассоциация заключила меморандумы о сотрудничестве с рядом учебных заведений.
"Мы уже наладили взаимодействие с Азербайджанским институтом туризма, Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC) и Университетом ADA. Наша цель - готовить молодых специалистов и квалифицированные кадры с учетом потребностей отрасли", - отметил он.