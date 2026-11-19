Азербайджанский дзюдоист Мухаммад Мусаев (66 кг) завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан).

Как сообщает Report, в поединке за третье место он победил представителя России Ислама Султыгова.

Представительница Азербайджана Хадиджа Гадашова (57 кг) уступила словенке Нике Томц в схватке за бронзу.

Напомним, что чемпионат мира завершится 22 ноября.