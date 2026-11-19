Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзу на молодежном чемпионате мира
Индивидуальные
- 19 ноября, 2026
- 18:18
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Азербайджанский дзюдоист Мухаммад Мусаев (66 кг) завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан).
Как сообщает Report, в поединке за третье место он победил представителя России Ислама Султыгова.
Представительница Азербайджана Хадиджа Гадашова (57 кг) уступила словенке Нике Томц в схватке за бронзу.
Напомним, что чемпионат мира завершится 22 ноября.
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