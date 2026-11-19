Оползневый процесс на территории поселка Бадамдар в Сабаильском районе Баку в настоящее время находится в активной фазе.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям по итогам инспекции, проведенной совместно сотрудниками МЧС и Министерства экологии и природных ресурсов.

В данном контексте в целях обеспечения безопасности граждан Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве при МЧС направлено официальное обращение в соответствующие государственные органы с учетом динамики оползневого процесса и вероятности усиления его активности, для принятия соответствующих мер по эвакуации находящихся на территории людей и временному ограничению деятельности расположенных поблизости объектов.