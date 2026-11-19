Азербайджан обладает сильной суверенной позицией, однако для повышения экономического роста необходима активизация частных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом сказал главный экономист по странам Кавказа, Центральной Азии и России ING Дмитрий Долгин в ходе онлайн-вебинара.

По его словам, добыча нефти в Азербайджане структурно снижается, а без активизации частных инвестиций потенциальный рост экономики составляет около 2–3%.

Он подчеркнул, что страна обладает прочным финансовым положением: объем суверенных активов превышает 100% ВВП, государственный долг остается крайне низким, а текущие высокие цены на энергоносители укрепили как бюджетную, так и внешнюю позиции.

"Главный вопрос сейчас в том, как эта сила превратится в новые инвестиционные возможности", - продолжил эксперт.

По оценке экономиста, ключевую роль в формировании новых инвестиционных возможностей будут играть торговые отношения. Он указал, что Азербайджан в целом традиционно отдавал приоритет торговым связям, а не международной финансовой интеграции. По мере развития торговых маршрутов - в частности, вдоль коридора " Восток-Запад" и, потенциально, за счет более тесной региональной интеграции - за ними, вероятно, последуют и инвестиционные возможности.

"Для инвесторов это означает необходимость отслеживать, сможет ли сильная суверенная позиция поддержать более широкую ненефтяную экономику, рост частных инвестиций и со временем, возможно, более глубокий пул активов, пригодных для инвестиций", - отметил Долгин.

Отметим, что ING Group - нидерландская международная банковская и финансово-сервисная группа со штаб-квартирой в Амстердаме, основанная в 1991 году.