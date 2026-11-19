На стадионе Ханкенди состоялась первая игра после реконструкции, которая собрала около 3000 болельщиков.

Как сообщает корреспондент Report из города, в матче VIII тура I Лиги "Карван-Евлах" обыграл "Ханкенди" со счетом 2:0.

На 67-й минуте отличился Ибрагим Алиев, на 77-й мин. - Обижон Оньека.

Напомним, что открытие стадиона Ханкенди после капитальной реконструкции состоялось 7 ноября. В церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.