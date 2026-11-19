На стадионе Ханкенди состоялась первый матч после реконструкции
Футбол
- 19 ноября, 2026
- 18:08
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На стадионе Ханкенди состоялась первая игра после реконструкции, которая собрала около 3000 болельщиков.
Как сообщает корреспондент Report из города, в матче VIII тура I Лиги "Карван-Евлах" обыграл "Ханкенди" со счетом 2:0.
На 67-й минуте отличился Ибрагим Алиев, на 77-й мин. - Обижон Оньека.
Напомним, что открытие стадиона Ханкенди после капитальной реконструкции состоялось 7 ноября. В церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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