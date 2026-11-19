ВС Финляндии закупят взрывчатые вещества на 462 млн евро
Другие страны
- 19 ноября, 2026
- 18:21
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Силы обороны Финляндии закупят взрывчатые вещества у компаний Nammo и Componenta на общую сумму 462 млн евро.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Финляндии на сайте ведомства.
Отмечается, что глава ведомства Антти Хяккянен уполномочил Силы обороны страны осуществить соответствующие закупки. В частности, стоимость закупки у Nammo составит 307 млн евро, а у Componenta - 155 млн евро.
В Минобороны Финляндии отметили, что по соображениям безопасности не будут раскрывать подробности закупок.
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