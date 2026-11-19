Представитель правящего объединения "Студенческий список", доцент транспортного факультета Белградского университета Александр Чупич избран председателем Народной скупщины (однопалатного парламента) Сербии нового созыва.

Как сообщает балканское бюро Report, из 239 депутатов, принявших участие в голосовании, 140 поддержали кандидатуру А. Чупича, а 97 проголосовали за представителя парламентской группы "Александр Вучич - Сербия побеждает" Стояна Раденовича.

После избрания А. Чупич приступил к ведению учредительного заседания парламента. В продолжение сессии в Скупщине были сформированы две депутатские группы: фракцию "Студенческий список" возглавил Йово Бакич, а группу "Александр Вучич - Сербия побеждает" - Александр Вучич.

Напомним, что 25 октября в Сербии состоялись внеочередные парламентские выборы, по итогам которых избирательный блок "Студенческий список - Студенты побеждают" одержал победу, набрав 53,01% голосов.