В воинской части специального назначения Азербайджанской армии начались очередные учебные сборы военнообязанных в соответствии с планом подготовки на 2026 год, утвержденным министром обороны Закиром Гасановым.

Как сообщили Report в Минобороны, сборы организованы совместно с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу.

Участники прошли регистрацию и медицинский осмотр, после чего были обеспечены военной формой и необходимым снаряжением.

Военнообязанных также ознакомили с современным вооружением и техникой Азербайджанской армии.

В ходе сборов предусмотрены теоретические и практические занятия по тактической подготовке в условиях, приближенных к боевым, а также обучение современным методам ведения боя и самообороны.