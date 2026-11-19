В Азербайджане проводятся очередные учебные сборы военнообязанных
- 19 ноября, 2026
- 18:52
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В воинской части специального назначения Азербайджанской армии начались очередные учебные сборы военнообязанных в соответствии с планом подготовки на 2026 год, утвержденным министром обороны Закиром Гасановым.
Как сообщили Report в Минобороны, сборы организованы совместно с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу.
Участники прошли регистрацию и медицинский осмотр, после чего были обеспечены военной формой и необходимым снаряжением.
Военнообязанных также ознакомили с современным вооружением и техникой Азербайджанской армии.
В ходе сборов предусмотрены теоретические и практические занятия по тактической подготовке в условиях, приближенных к боевым, а также обучение современным методам ведения боя и самообороны.