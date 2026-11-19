Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Fuad Həsənov Rusiyada bürünc medal qazanıb
Fərdi
- 19 noyabr, 2026
- 19:01
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Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Fuad Həsənov Rusiyada keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Açıq Kuboku turnirində bürünc medal qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, 70 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı birdən qaldırma hərəkətində 130 kq ağırlığı ram edib.
O, təkanla qaldırmada 160 kq nəticə gostərib.
İki hərəkətin cəmində 290 kq nəticəyə imza atan ağırlıqqaldıran yekunda üçüncü olub.
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