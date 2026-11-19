"Xankəndi"nin baş məşqçisi: "Bu mövsüm əsas hədəfimiz liqada qalmaqdır"
- 19 noyabr, 2026
- 18:40
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Xankəndi" komandasının bu mövsüm hədəfi I Liqada qalmaqdır.
"Report"un Xankəndiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Xankəndi" klubunun baş məşqçisi Röyal Nəcəfov VII turda qarşılaşdıqları "Karvan-Yevlax" ilə matçdan sonra mətbuat konfransında deyib.
Mütəxəssis məğlub olduqları qarşılaşmanı dəyərləndirib:
"Oyuna yaxşı hazırlaşmışdıq. Rəqib güclü mübarizə apardı. Bu matçda fərdi səhv edən komanda məğlub olacaqdı. Təəssüf ki, uduzan tərəf olduq. Futbolçularımda günah axtarmıram. "Karvan-Yevlax" ötən mövsüm Premyer Liqada mübarizə aparıb. Heyətimizdə ehtiyat futbolçular azdır. Bu mövsüm əsas hədəfimiz liqada qalmaqdır".
Qeyd edək ki, Xankəndi stadionunda keçirilən "Xankəndi" - "Karvan-Yevlax" oyunu qonaq komandanın 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.