Выступление еврокомиссара по вопросам здравоохранения Оливера Вархели на Европейском саммите по борьбе с раком в Брюсселе было прервано из-за акции протеста.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на западные медиа, демонстранты, выступающие против предлагаемых изменений в правилах ЕС, регулирующих использование пестицидов, выбежали на сцену и бросили в еврокомиссара пепел.

После акции сотрудники службы безопасности вывели участников протеста из зала.

Согласно информации, акцию провели представители французского объединения Cancer Colère ("Гнев против рака"). Одна из участниц, французская писательница и активистка Флер Бретео, заявила, что протест направлен против законодательного пакета Omnibus X, который, по мнению активистов, может ослабить ограничения на использование пестицидов. Протестующие заявили, что продолжат свою деятельность пока их голос не будет услышан.

Они считают, что предлагаемые Еврокомиссией изменения в регулировании пестицидов создают дополнительные риски для здоровья населения.

После инцидента Вархели привел себя в порядок и продолжил выступление. Он выразил удивление тем, что протестующие используют пепел кремированных после гибели от рака людей в качестве символа своей акции.