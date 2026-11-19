Рост инфляции в Азербайджане выше 6%, вероятно, потребует ужесточения денежно-кредитной политики.

Об этом Report заявил главный экономист по странам Кавказа, Центральной Азии и России нидерландской ING Дмитрий Долгин.

"Риски по денежно-кредитной политике в Азербайджане, вероятно, смещены в сторону повышения. В случае устойчивого превышения инфляцией верхней границы целевого диапазона в 6% может потребоваться повышение ставки" - сказал эксперт.

При этом он отметил, что Азербайджан, с одной стороны, имеет очень хороший стабилизатор внешней инфляции в виде фиксированного обменного курса.

"Но, с другой стороны, страна сильнее подвержена, чем другие страны Кавказа и Центральной Азии, влиянию торговых партнеров, таких как ЕС или Китай, что может сказаться на уровне инфляции в Азербайджане", - отметил Долгин.

По словам экономиста, при устойчивом выходе инфляции за верхнюю границу целевого диапазона в 6% возникнет необходимость в повышении ставки.

"Что касается снижения ставки, это менее вероятный альтернативный сценарий в данном случае, но, я думаю, это также будет зависеть от развития ситуации с инфляцией, потому что сейчас инфляция ближе к верхней границе целевого диапазона", - добавил он.

Отметим, что ING Group - нидерландская международная банковская и финансово-сервисная группа со штаб-квартирой в Амстердаме, основанная в 1991 году.