Дальнейшее повышение суверенного рейтинга Азербайджана зависит от прогресса в сфере институционального управления, диверсификации экономики и урегулирования региональных отношений.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил стратег по суверенному долгу развивающихся рынков ING Джеймс Уилсон в ходе онлайн-вебинара.

"Нынешняя прочность суверенного баланса - это, скорее, некий ограничитель для дальнейшего роста, если оценивать исключительно по структурным или ненефтяным метрикам. Мы видим, что это уже осознали и инвесторы, и рейтинговые агентства", - заявил Уилсон.

По его словам, в связи с этим фокус смещается на институциональные улучшения, в том числе на вопросы качества управления, борьбу с коррупцией и совершенствование управленческих структур.

В макроэкономическом плане, отметил стратег ING, рынок и агентства будут оценивать признаки диверсификации экономики и снижения зависимости от нефтяного сектора.

"Хотя текущие цены на нефть оказывают поддержку, Азербайджан сохраняет высокую чувствительность к возможному существенному падению котировок. За последние пару лет наметилось улучшение в отношениях с Арменией, движение к более структурному мирному соглашению, а также перспективы расширения торгово-финансовых связей между Азербайджаном, Арменией и Турцией", - добавил эксперт.

Дальнейший прогресс на этом треке он назвал дополнительным поддерживающим фактором.