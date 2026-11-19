КСИР: Иран продемонстрировал ракеты дальностью 4 500 км у Диего-Гарсии
- 19 ноября, 2026
- 19:52
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Иран ранее продемонстрировал возможности своих ракет, способных поражать цели на расстоянии до 4 500 км, в районе острова Диего-Гарсия.
Как передает Report со ссылкой на иранское агентство SNN, об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби.
По его словам, ранее ограничение дальности иранских ракет на уровне 2 тыс. км было введено по распоряжению покойного верховного лидера Исламской революции Али Хаменеи.
Мохеби подчеркнул, что Иран способен наносить удары по американским военным базам в Европе, если такое распоряжение отдаст нынешний верховный лидер страны.
Кроме того, представитель КСИР заявил, что в случае удара США по иранским плотинам Тегеран нанесет симметричный ответный удар.