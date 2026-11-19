Иран ранее продемонстрировал возможности своих ракет, способных поражать цели на расстоянии до 4 500 км, в районе острова Диего-Гарсия.

Как передает Report со ссылкой на иранское агентство SNN, об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби.

По его словам, ранее ограничение дальности иранских ракет на уровне 2 тыс. км было введено по распоряжению покойного верховного лидера Исламской революции Али Хаменеи.

Мохеби подчеркнул, что Иран способен наносить удары по американским военным базам в Европе, если такое распоряжение отдаст нынешний верховный лидер страны.

Кроме того, представитель КСИР заявил, что в случае удара США по иранским плотинам Тегеран нанесет симметричный ответный удар.