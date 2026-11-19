Франция, Германия и Великобритания (страны E3) обсуждают возможность проведения встречи с российской дипломатической командой в Москве для определения позиции европейских стран по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, советник по национальной безопасности одной из трех стран в последние дни провел переговоры с помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым, чтобы организовать встречу. Ушаков предложил провести ее в Москве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва пригласила европейских представителей для обсуждения войны в Украине и определения позиции Европы.