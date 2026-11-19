Bloomberg: Страны "евротройки" обсуждает возможность диалога с Россией в Москве
Другие страны
- 19 ноября, 2026
- 19:29
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Франция, Германия и Великобритания (страны E3) обсуждают возможность проведения встречи с российской дипломатической командой в Москве для определения позиции европейских стран по урегулированию российско-украинского конфликта.
Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, советник по национальной безопасности одной из трех стран в последние дни провел переговоры с помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым, чтобы организовать встречу. Ушаков предложил провести ее в Москве.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва пригласила европейских представителей для обсуждения войны в Украине и определения позиции Европы.
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