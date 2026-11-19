На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик о его визите во Вьетнам
Внешняя политика
- 19 ноября, 2026
- 20:48
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На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик о его официальном визите в Социалистическую Республику Вьетнам.
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На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик о его визите во Вьетнам
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