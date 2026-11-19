В Ереване 19–20 ноября проходит международная конференция на тему "Судьба пропавших без вести: гуманитарный диалог и сотрудничество". Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал сотрудничество двух стран наиболее эффективным способом выяснить судьбу пропавших без вести.

Но главный вопрос заключается в том, поможет ли эта конференция прояснить судьбу пропавших без вести азербайджанцев. Уже более 30 лет Армения скрывает сведения о судьбе почти 4 тысяч азербайджанцев. Именно поэтому обеспокоенность Еревана судьбой пропавших без вести выглядит совсем неубедительно.

Часть мирной повестки

Мир - это не только нормализация отношений между государствами, но и устранение гуманитарных последствий войны. И ответственность за это лежит на Армении.

8 августа 2025 года в Вашингтоне Ильхам Алиев и Никол Пашинян при участии президента США Дональда Трампа подписали Совместную декларацию, а текст мирного соглашения был парафирован. Статья 9 проекта соглашения предусматривает сотрудничество по вопросам пропавших без вести лиц и случаев насильственного исчезновения. Оно включает обмен информацией, установление судьбы пропавших без вести, поиск и возвращение останков, а также следственные мероприятия. Азербайджанская сторона заявляет, что такое сотрудничество могло бы укрепить взаимное доверие. Пашинян же признал на конференции, что в вопросе обмена информацией сохраняется недоверие.

Контакты комиссий и обещанные сведения

С февраля 2025 года государственные комиссии Азербайджана и Армении по делам пропавших без вести поддерживают прямые контакты и обмениваются информацией. Азербайджанская сторона передала Армении составленный на основе различных источников и свидетельских показаний список граждан, которые во время Первой карабахской войны были взяты в плен или в заложники и скрывались от международных организаций.

Хотя в ходе этих контактов армянская сторона обещала предоставить сведения о местонахождении и координатах более 200 мест захоронения, в том числе массовых, она до сих пор не предприняла никаких реальных шагов. Помощник президента Хикмет Гаджиев также заявил 19 ноября, что именно этих сведений ждёт Баку. "В настоящее время 4 010 граждан Азербайджана числятся пропавшими без вести. После освобождения наших территорий обнаружено 32 массовых захоронения. Продолжается работа по извлечению останков и установлению личностей погибших. Тем не менее мы всё ещё ждём, когда Армения сообщит о местонахождении более 200 массовых захоронений. Это исключительно гуманитарный вопрос. Передача этих сведений стала бы важным шагом к укреплению доверия, элементом правосудия переходного периода и реальным вкладом в прочный мир в нашем регионе. Семьи заслуживают того, чтобы знать судьбу своих близких", - написал Х. Гаджиев в социальной сети X.

Обещание Армении предоставить координаты более 200 захоронений показывает, что эти сведения у официального Еревана есть. Но то, что они до сих пор не переданы Азербайджану, ставит под сомнение искренность Армении.

Ряд бывших высокопоставленных армянских военных, в том числе Гагик Мелконян и Самвел Бабаян, неоднократно признавали, что им известно об этих массовых захоронениях, однако официальный Ереван не желает получить эти сведения и передать их Азербайджану. По-видимому, руководство Армении опасается раскрытия военных преступлений, совершённых против азербайджанских мирных жителей и военнослужащих, поскольку такие факты могут повлечь серьёзные последствия на международном уровне.

На освобождённых от оккупации территориях уже обнаружено 32 массовых захоронения. Экспертизы позволяют установить обстоятельства смерти, факты пыток и других преступлений. И чем больше захоронений обнаруживается, тем выше становится ответственность Армении. Поэтому официальный Баку считает предоставление Арменией соответствующих сведений как гуманитарной, так и правовой необходимостью.

Красный Крест и судьба 54 пленных

Азербайджанская сторона заявляет, что судьба 54 азербайджанских пленных, состоявших на учёте Международного комитета Красного Креста, до сих пор окончательно не выяснена. Останки 17 из них возвращены. Останки 33 человек, которые, как сообщалось, умерли в местах содержания, не возвращены. Баку требует от Армении предоставить сведения об этом.

Результаты многолетней деятельности Комитета Красного Креста вызывают недовольство в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев в обращении от 7 октября к участникам IV международной конференции в формате Бакинского диалога на тему "Укрепление доверия и развитие эффективных механизмов в решении проблемы пропавших без вести лиц" заявил, что деятельность организации не принесла результатов. Азербайджан считает, что ожидание ответа тысячами семей ставит под вопрос эффективность международных гуманитарных механизмов.

В том же обращении глава государства призвал Армению предоставить сведения о пропавших без вести, архивные документы и информацию о местах захоронения. Он также предложил создать в рамках ООН специальный механизм по вопросам пропавших без вести.

Неопределенность для 4 010 семей

Хотя война завершилась, судьба 4 010 пропавших без вести до сих пор неизвестна. Азербайджанская сторона считает это серьёзной гуманитарной проблемой не только прошлого, но и настоящего.

Вопрос поднимается и на международном уровне. Общественное объединение "Семьи пропавших без вести Карабаха" в 2025 году провело в Женеве акцию возле памятника "Сломанный стул" перед европейской штаб-квартирой ООН. В октябре 2026 года оно организовало серию акций в Брюсселе перед Европейским парламентом и учреждениями ЕС. Главное требование участников этих акций - предоставить сведения о судьбе пропавших без вести азербайджанцев.

Мины затрудняют поиски

Баку считает проблему мин напрямую связанной с поиском пропавших без вести. Обнаружение мин вокруг некоторых массовых захоронений затрудняет поиски. Поэтому Азербайджан требует от Армении как сведений о местах захоронения, так и точных карт минных полей.

Хотя Армения под давлением предоставила некоторые карты минных полей, их точность крайне низка, а карты ряда критически важных районов вообще не были переданы. Кроме того, не были предоставлены карты минных полей вдоль "новой линии соприкосновения", созданной Арменией после 44-дневной Отечественной войны. Тяжёлые последствия этого стали очевидны после антитеррористической операции в сентябре 2023 года - на освобождённых территориях было обнаружено более 500 тысяч мин.

Фактически за три года после 44-дневной войны было установлено больше взрывных устройств, чем за период после I Карабахской войны.

До сих пор в Карабахе и Восточном Зангезуре сапёры обнаруживают мины и взрывные устройства-ловушки. Они заложены не только на бывших военных позициях, но и вблизи жилых массивов, вдоль дорог, в лесах, на берегах рек, на сельскохозяйственных угодьях и сельских кладбищах. Это представляет серьёзную опасность не только для военнослужащих, но и для мирных жителей, возвращающихся на родную землю.

В октябре 2026 года общественное объединение "Фотоклуб "Гилавар"" из Азербайджана организовало фотовыставки в 8 городах Европы (Женева, Брно, Любляна, Сараево, Загреб, Зальцбург, Рим и Милан). На этих мероприятиях организация потребовала от Армении точных карт минных полей и сведений о пропавших без вести.

Чего ожидают

Для Баку результат ереванской конференции будут определять не заявления, а конкретные шаги. Эти шаги - предоставление координат мест захоронения, архивных документов и точных карт минных полей. Именно этого ждёт азербайджанская сторона.