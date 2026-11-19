Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность поэтапного снятия антироссийских санкций при достижении прогресса в переговорах по урегулированию конфликта между РФ и Украиной.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом он сказал в своем выступлении на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Берлине.

Мерц подчеркнул, что целью переговорного процесса остается создание условий для существования суверенной Украины в безопасной Европе.

"Отправной точкой для взаимопонимания по территориальным вопросам должна при этом быть линия соприкосновения", - заявил канцлер.

Он также отметил, что Украина должна сохранить возможность двигаться по европейскому пути и получить поддержку в восстановлении страны.

"В ответ возможно постепенное, обусловленное определенными условиями снятие санкций против России", - добавил Мерц.