Мерц связал смягчение санкций против РФ с прогрессом в урегулировании конфликта в Украине
- 19 ноября, 2026
- 21:18
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Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность поэтапного снятия антироссийских санкций при достижении прогресса в переговорах по урегулированию конфликта между РФ и Украиной.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом он сказал в своем выступлении на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Берлине.
Мерц подчеркнул, что целью переговорного процесса остается создание условий для существования суверенной Украины в безопасной Европе.
"Отправной точкой для взаимопонимания по территориальным вопросам должна при этом быть линия соприкосновения", - заявил канцлер.
Он также отметил, что Украина должна сохранить возможность двигаться по европейскому пути и получить поддержку в восстановлении страны.
"В ответ возможно постепенное, обусловленное определенными условиями снятие санкций против России", - добавил Мерц.