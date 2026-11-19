Официальные лица ознакомились в Лянкаране с ходом работ в рамках реализации Государственной программы по развитию аграрного сектора.

Как сообщает южное бюро Report, начальник 5-го территориального сектора Администрации президента Даянат Абдуллаев и другие должностные лица посетили крупные фермерские хозяйства Лянкаранского района для ознакомления с результатами проводимых работ.

Они оценили деятельность предприятий, специализирующихся на традиционных для района отраслях хозяйства - рисоводстве, выращивании чая и цитрусовых, животноводстве, а также на переработке аграрной продукции.

В последние годы в Лянкаране значительно расширена площадь чайных плантаций и цитрусовых садов, начато внедрение прогрессивных систем орошения для повышения урожайности местных сортов риса. Параллельное и эффективное развитие этих отраслей способствует как созданию новых рабочих мест в районе, так и более широкому продвижению местной агропродукции за пределами страны.

В ходе встречи были заслушаны пожелания и проблемы местных предпринимателей и фермеров, в соответствии с которыми будут предприняты соответствующие оперативные меры.