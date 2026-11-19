Турция стала первой страной в истории мировой авиации, которая приняла на вооружение беспилотный истребитель.

Как передает Report со ссылкой на Hürriyyet, об этом заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

Отмечается, что три беспилотных боевых самолета Kızılelma были включены в инвентарь Сил безопасности Турции.

По словам Челика, это достижение знаменует начало новой эры в оборонной архитектуре и является значительным достижением для самой Турции.

Он заявил, что благодаря усилиям президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция добивается первенства во многих областях, особенно в оборонной промышленности. Он поблагодарил Сельчука и Халюка Байрактара, семью Байкар и соответствующие структуры за их вклад в успех Kızılelma.